Общество

Сергей Вострецов: Сохранение самозанятости важно, но нельзя допускать подмены трудовых отношений

Профсоюзы поддерживают сохранение режима самозанятости, однако будут добиваться того, чтобы законодательные изменения четко разделяли реальную самозанятость и маскировку трудовых отношений. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Правительство России приняло решение сохранить действующий налоговый режим для самозанятых до 2028 года. Об этом заявил на заседании Совета Федерации глава Минэкономразвития Максим Решетников, подчеркнув, что такая мера является принципиальной позицией государства.

«Мы поддерживаем позицию правительства о сохранении режима самозанятости, так как это стало реальной возможностью для миллионов людей легально зарабатывать и самостоятельно управлять своим доходом. Но профсоюзы категорически против, когда работодатели используют этот механизм для ухода от своих обязательств перед трудовыми коллективами. Нельзя допустить, чтобы самозанятость превращалась в инструмент эксплуатации, где работник формально считается "сам себе начальником", а на деле лишается всех социальных гарантий — отпуска, больничных, пенсионных накоплений. СОЦПРОФ будет настаивать, чтобы законодательные изменения чётко разграничивали настоящую самозанятость и подмену трудовых отношений, а надзорные органы активно пресекали злоупотребления. Только в таком случае самозанятость останется социально полезным и справедливым инструментом развития экономики, а не лазейкой для недобросовестных работодателей», - прокомментировал ситуацию председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Таким образом, профсоюзы выступают за сохранение налоговых преференций для самозанятых, но одновременно требуют ужесточения контроля, чтобы этот статус не использовался для ущемления прав наёмных работников.