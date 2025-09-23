Общество

Секретный десерт и не только: Chigun запускает осеннее меню

С первыми холодами мы чаще думаем о тёплых напитках, уютных встречах и новой еде, которая способна согреть не хуже пледа. Кажется, именно это настроение уловили в ресторане корейской кухни Chigun.

С завтрашнего дня здесь стартует новое меню - и, как уверяют в команде, скучно не будет. В подборку вошли блюда, которые будто созданы для осени: сытные, ароматные и чуть-чуть неожиданные. Впрочем, именно неожиданность и стала главной темой этого обновления.

Особое внимание - десерту, о котором в Chigun говорят немногим. Его рецепт держат в секрете до последнего, и это обещает интригу: десерт, которого в Пскове ещё не пробовали. В Chigun уверены - для многих гостей он станет тем самым открытием сезона.

Впрочем, Chigun уже не в первый раз задаёт тон гастрономическим привычкам горожан. Осенью особенно хочется чего-то нового, и ресторан, кажется, точно знает, как превратить обычный ужин в маленькое открытие.

Адрес: город Псков, Октябрьский проспект, 36.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН 602701439075. Erid: 2SDnjcXLUaA