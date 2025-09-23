Общество

«Прессинг»: СМИ и Max, сломали компьютер, конкурентов в бан. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 26 сентября.

Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о будущем СМИ в новом мессенджере Max. Государство подталкивает граждан к регистрации, заводя часть информационных услуг эксклюзивно на новую площадку, а значит вслед за аудиторией обязаны прийти медийщики.

Однако непрозрачный механизм верификации аккаунтов наводит на мысли о попытке перекроить информационное пространство, поделив отрасль на «своих» и «неправильных». Ведущие поделились опытом регистрации и обсудили возможные последствия рукотворных «технических сложностей».