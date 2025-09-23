Общество

Студенты СПбГУ провели «Один день на предприятии» в Псковской области

Псковское региональное отделение организации «Деловая Россия» принимало гостей из Санкт-Петербурга — студентов СПбГУ, которые приехали в рамках проекта «Один день на предприятии» 25 сентября, сообщило отделение в своей группе «ВКонтакте».

Фото: Псковское региональное отделение «Деловая Россия»

Проект призван познакомить молодых специалистов с реальной деятельностью ведущих предприятий региона. Для ребят организовали экскурсия по предприятию «Синтез Энерджи» — одной из ключевых компаний Псковской области, демонстрирующей инновационные подходы и современные технологии в своей работе. На мероприятии студенты смогли не только увидеть изнутри процесс производства, но и задать вопросы опытным экспертам и профессионалам.

«Один день на предприятии» — это не просто возможность для студентов расширить профессиональный кругозор, но и важный шаг к укреплению сотрудничества между бизнесом и молодежью. Мы уверены, что подобные инициативы формируют прочную базу для развития региональной экономики и помогают будущим специалистам сделать осознанный выбор в своей карьере», — уточнили в отделении.

Впереди планируется еще много интересных встреч и совместных проектов, которые помогут развивать и поддерживать бизнес в Пскове.