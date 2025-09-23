Общество

GURAVI предлагает формат камерных банкетов

Редко где в Пскове можно встретить место, где банкет воспринимают не как услугу, а как часть большой истории. В ресторане грузинской кухни GURAVI именно так объясняют свою философию: для них радость быть рядом с гостями во время тёплых встреч, семейных ужинов и дней рождения.

В заведении предусмотрен отдельный банкетный зал — он рассчитан на компании от 8 до 20 человек. Формат камерного пространства позволяет чувствовать себя как дома, но при этом пользоваться всем комфортом ресторана.

Нам удалось заглянуть в банкетное меню, которое здесь предлагают для подобных событий. Подборка блюд рассчитана так, чтобы за одним столом сошлись разные вкусы — от традиционных грузинских акцентов до универсальных решений, без которых невозможно представить застолье.

В GURAVI признаются: для гостей остаётся только одно — принести с собой настроение. Всё остальное команда берёт на себя.

Напомним, ресторан грузинской кухни GURAVI расположен на Октябрьском проспекте, д. 40.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН 602701439075. Erid 2SDnjboHayL