Общество

В псковском ресторане «СтругановЪ» готовят насыщенный октябрь

В ресторане «СтругановЪ» в Пскове готовят целую серию мероприятий на октябрь. Пока подробности держат в тайне, но команда намекнула: программа будет разнообразной и рассчитанной на разные интересы гостей.

Фото: «СтругановЪ»

Организаторы обещают раскрывать планы постепенно. А значит, следить за обновлениями стоит на страницах сообщества ресторана - именно там будут появляться все анонсы.

По словам команды, октябрь в «СтругановЪ» обещает стать особенным месяцем, который запомнится гостям яркими событиями.