Общество

День отоларинголога отмечается сегодня в России

Ежегодно 29 сентября в России отмечается медицинский профессиональный праздник — День отоларинголога.

Оториноларингология (от греч. otos — ухо, rhinоs — нос, laryngos — гортань) является одной из областей медицины, которая занимается изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа и его придаточных пазух, а также диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этих органов. Практикующих в данной сфере врачей называют отоларингологами, но в русской речи чаще всего и привычнее употребляется аббревиатура — «ЛОР» (сокращение от «ларингооторинолог»).

Переоценить значимость работы ЛОР-врачей и самой отоларингологии сложно. О важности говорит ряд очевидных фактов. Ведь после зрения, слух является вторым по значимости чувством, а вместе с речью он делает человека способным к сложной интеллектуальной деятельности, восприятию информации и дает возможность быть её источником.

ЛОР-органы необходимы человеку для сопротивления организма отрицательному влиянию окружающей среды и их функционирование прямо отражается на правильной работе всего организма. К тому же обоняние и вкусовое восприятие делают жизнь людей яркой и насыщенной. А объединение в одну область отологии, ринологии и ларингологии обусловлено анатомической близостью, функциональной связью этих органов и четкой взаимозависимостью их заболеваний.

К сожалению, люди очень часто пренебрегают своевременным обращением к ЛОР-врачам и занимаются самолечением. В итоге, нередко к специалисту такие пациенты попадают уже с запущенными стадиями заболевания, поэтому докторам приходится не только лечить болезнь, но иногда и спасать жизнь пациентам. А ведь заболевания ЛОР-органов являются на сегодняшний день самыми распространенными среди болезней, как у детей, так и у взрослых. Кроме того, лечение храпа также находится в компетенции отоларинголога.

К тому же, есть и врожденные нарушения и заболевания ЛОР-органов. К сожалению, согласно статистике, двое из тысячи малышей в России сегодня появляются на свет с нарушением слуха. А связь между потерей слуха и нарушением речевого и интеллектуального развития, равно как и выраженный положительный эффект ранней диагностики и реабилитации слабослышащих, очевидна и хорошо установлена. Поэтому чем раньше будет проведена диагностика и лечение, тем больше шансов у ребенка не просто восстановить слух, но и стать полноценным членом общества.

Кстати, профессия ЛОР-врачей не только важна, но и имеет многовековую историю. Еще в древних трактатах Египта, Индии и Греции имеются сведения о травмах, воспалительных заболеваниях носа, ушей, гортани и способах их лечения. Исследования и разработки в данной области медицины на протяжении истории всего научно-технического развития человечества не прекращались.

В России оториноларингология стала определяться в самостоятельную дисциплину в середине 18 века, когда окончательно сформировались представления об анатомии и физиологии уха, горла и носа, и был разработан инструментарий для осмотра и проведения вмешательств на этих органах. За прошедшие десятилетия российскими учеными и специалистами данной медицинской области был внесен неоценимый вклад в мировую науку, пишет calend.ru.

Сегодня в оториноларингологии, которая является одной из ключевых теоретических и практических дисциплин в медицине и имеет в России незыблемые традиции, работают прекрасные специалисты. Именно они 29 сентября получают поздравления от коллег, руководства и, конечно же, благодарных пациентов с их профессиональным праздником.