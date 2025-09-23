Общество

Мошенники стали чаще вовлекать молодежь в схемы с «преступными доставками»

Злоумышленники начали чаще вовлекать молодых людей в преступные схемы в качестве курьеров.

Как указано в материалах дела, которое было возбуждено в сентябре 2025 года, 19-летнему Алексею (имя изменено) из Сочи в мессенджере позвонил мужчина от имени сотрудника военкомата.

«Он сказал, что мне необходимо зарегистрироваться на сайте Минобороны для получения электронной повестки. Во время разговора мне на телефон начали поступать сообщения с кодами подтверждения, один из которых я назвал звонившему. Тот сказал кому-то — «Пробивай его». После этого связь сразу прервалась», — следует из показаний молодого человека.

После этого с Алексеем по очереди стали связываться псевдосотрудники «Госуслуг» и правоохранительных органов — так он узнал, что от его имени якобы оформлена доверенность на гражданина, признанного в России террористом. Мошенники убедили Алексея приехать в Москву и работать у них курьером, чтобы «снять с себя подозрения». В итоге его задержала полиция.

Похожая ситуация произошла и с москвичкой Светланой (имя изменено). Она получила в свой день рождения СМС якобы от курьера с просьбой «подтвердить доставку цветов кодом из сообщения», но это оказался код от личного кабинета «Госуслуг».

«Мошенники очень долго ее «обрабатывали», не давали положить трубку, запугивали, запретили ей говорить об этом кому-либо из близких. Затем они убедили девушку, что она должна забрать «документы» у пенсионерки и отвезти в указанное место», — пояснил источник, знакомый с ситуацией, пишут «Известия».

С начала осени 2025 года об аналогичных случаях, в частности, сообщалось в Новосибирской, Ленинградской, Московской, Брянской, Самарской, Саратовской областях, а также в Приморье, Алтайском крае и Карелии.