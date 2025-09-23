Общество

Курсанты-первокурсники в Пскове дали священную клятву служения Отечеству

На плацу Псковского филиала Университета ФСИН России состоялась торжественная церемония приведения к присяге первокурсников с участием представителей властей Псковской области, Псковского района и города Пскова, силовых структур и общественных организаций региона, ветеранов УИС, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

«Произнося слова присяги, вы вступаете в ряды защитников правопорядка, принимаете на себя нелегкую ответственность за безопасность жизни и здоровья людей, охрану их интересов, соблюдение законов нашей страны», – сказал начальник образовательной организации Александр Сысоев, обращаясь к курсантам первого курса, и зачитал приветственную телеграмму от начальника Университета ФСИН России Александра Вотинова.

Курсантов со знаменательным в их жизни событием поздравили также начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, председатель областной общественной организации Собрания высшего офицерского состава Валентин Костенко, представители силовых ведомств региона – УФСИН, УМВД, ГУ МЧС России по Псковской области, другие официальные лица, которые особо отметили, что присяга – это не просто обещание, а клятва, в которой сконцентрированы благородные идеалы самоотверженного служения Родине.

В память о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебного долга, была объявлена минута молчания, к памятной стеле возложена гирлянда славы.

Торжественное мероприятие завершилось выступлением взвода почетного караула и творческого коллектива Псковского филиала Университета ФСИН России.