В Пскове появился десерт, которого город ещё не видел

Ещё недавно мы писали о загадочном лакомстве, которое готовилось появиться в ресторане корейской кухни CHIGUN. Тогда мы держали интригу: десерт был настолько необычным, что его даже сложно было описать в привычных кулинарных терминах.

Фото: ресторан корейской кухни Chigun

И вот - час настал. Ресторан представил мороженое в маршмеллоу - десерт, который уже успели окрестить самым хайповым лакомством сезона.

Мы попробовали: нежное мороженое, спрятанное в воздушное облако маршмеллоу - оно тает на языке, сочетая в себе прохладу сливочного мороженого и мягкую карамельную текстуру. Десерт выглядит так, будто его придумали в кондитерской лаборатории будущего, но при этом он прост и понятен каждому сладкоежке.

Фото и видео с этим десертом стремительно расходятся по соцсетям: кажется, что теперь без мороженого в маршмеллоу не обойдётся ни один дружеский вечер в Пскове.

Теперь у псковичей появился свой гастрономический повод для гордости. Такой десерт не найдёшь ни в кофейнях, ни в кондитерских города - только здесь, в CHIGUN. И, кажется, именно мороженое в маршмеллоу рискует стать тем самым сладким трендом, за которым будут охотиться в этом сезоне.

