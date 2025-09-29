Общество

Почти половине пенсионеров отказывают при приеме на работу - опрос

Люди 55 лет и старше в 45% случаев сталкиваются с отказами при приеме на работу. Основная причина — возраст, рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Пенсионеры и предпенсионеры составляют значительную и активную часть российского рынка труда. Несмотря на желание работать, они сталкиваются с системными вызовами — возрастной дискриминацией, низким уровнем предлагаемых зарплат и географической ограниченностью вакансий», — отметила директор сервиса по исследованиям Мария Игнатова.

По данным SuperJob, сегодня каждая вторая компания принимает на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях, еще 31% рассматривает их время от времени или на отдельные должности. Однако лояльность работодателей к соискателям-пенсионерам выросла за год на 5%, отметили аналитики.

С января по июнь 2025 года в центры занятости обратилось 14 тыс. пенсионеров, из них 44% уже нашли работу, сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). С остальными гражданами продолжается работа специалистов центров занятости.

В 2024 году в центры занятости обратилось 32,5 тыс. пенсионеров, в 2023 — 46 тыс. пенсионеров. Из них нашли работу 62% и 67% соответственно, пишут «Известия».

При этом, по данным Роструда, в 2023-2025 годах в службу не поступали жалобы от пенсионеров на отказы им в работе из-за возраста. Там также напомнили, что каждый гражданин имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.

«Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника», — сообщили в Роструде.

В службе отметили, что лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.