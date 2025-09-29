Общество

Проверку систем оповещения проведут сегодня в Псковской области

Комплексная плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения будет проводиться в Псковской области сегодня, 1 октября, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

С 10:30 до 10:40 будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании звучания сирен будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

В 10:43 сигнал «Техническая проверка» будет передан по телевизионным каналам и радиоканалам «Радио России» и «Радио Маяк».