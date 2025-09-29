Общество

Осень за окном — самое время для тёплых вечеров и ярких событий

Пока за окном стремительно воцаряется осень, самое время искать уютные и атмосферные места, где можно проводить вечера с друзьями, петь, танцевать и просто хорошо отдыхать. В октябре ресторан «СтругановЪ» подготовил для гостей насыщенную развлекательную программу — скучать точно не придется.

В течение месяца в клубе ресторана пройдут викторины, вечеринки, караоке и дискотеки. Это отличная возможность устроить себе перезагрузку после рабочих будней и зарядиться атмосферой веселья.

Старт сезона уже совсем скоро: 4 октября в клубе ресторана состоится ночное караоке — отличная возможность проявить себя на сцене или поддержать друзей за микрофоном.

Подробности о расписании и формате мероприятий можно найти на официальных страницах ресторана в социальных сетях.

Осень обещает быть яркой — осталось только выбрать дату и компанию!

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjcSMHUS