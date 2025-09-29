Общество

Юноши из Псковской области призываются на службу в Росгвардию

Военные комиссариаты Псковской области проведут призыв юношей в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии этой осенью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. Молодые люди пройдут тщательный отбор, который включает проверку здоровья, профессионально-психологическое тестирование и изучение биографии. Для службы в Росгвардии требуется безупречная репутация.

Военнослужащие, отслужившие установленный срок, уже начали увольняться в запас. Новобранцев не будут направлять в районы проведения специальной военной операции. Их основная задача — охрана важных государственных объектов и обеспечение общественной безопасности в регионах северо-запада России.

Всего из регионов Северо-Западного федерального округа в Росгвардию призовут более тысячи граждан.