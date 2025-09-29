Общество

Пока дети на льду, родители могут отдохнуть и вкусно пообедать

В Ледовом дворце на втором этаже теперь стало ещё удобнее проводить время. Пока дети тренируются, родители могут устроить себе небольшой перерыв и насладиться вкусным обедом в кафе «Маруся».

Здесь подают бизнес-ланчи по привлекательной цене — всего 350 ₽ по будням.

Меню обновляется каждый день, так что ваш обед никогда не будет скучным: всегда что-то новое, свежее и сытное.

Бизнес-ланчи подаются с 12:00 до 16:00, а это идеальное время, чтобы перекусить после дел или дождаться окончания тренировки в комфортной обстановке.

«Маруся» — это уютное место, где можно совместить заботу о детях с заботой о себе.

