Общество

Односторонние отказы от контрактов по строительству псковского соцгородка признали законными

Суд признал законными односторонние отказы управления капительного строительства от контрактов на выполнение работ по строительству объекта «Социальный городок» в деревне Борисовичи Псковского района, заключенных с ООО «Сармат», сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Как следует из материалов дела, между управлением и обществом заключен ряд государственных контрактов на выполнение работ по строительству объекта «Социальный городок», в том числе два спорных контракта.

В декабре 2024 года управление вынесло односторонние отказы от контрактов в связи с просрочкой выполнения обществом работ. Общество с решениями не согласилось, обратилось в суд с иском, в качестве основания необоснованности отказов указывало, что работы фактически выполнены в полном объеме, о чем, помимо прочего, свидетельствует выданное администрацией разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и заключение комитета по региональному контролю и надзору Псковской области о соответствии построенного объекта требованиям градостроительного законодательства.

В ходе рассмотрения дела судом установлено следующее:

стоимость по первому контракту составила 91 795 463 рубля, вместе с тем работы выполнены лишь на сумму 87 446 483 рубля;

стоимость по второму контракту составила 81 629 127 рубля, вместе с тем работы выполнены лишь на сумму 73 467 064 рубля;

подрядчик фактически не выполнил в полном объеме предусмотренные контрактами работы, в том числе работы по разделу «Организация доступа инвалидам»;

работы по пуско-наладке системы вентиляции и системы экстренной связи (СЭС) выполнялись иным привлеченным управлением лицом.

В удовлетворении требований общества отказано.

Напомним, социальный городок заработал в деревне Борисовичи Псковского района весной 2024 года. Много лет его не могли ввести в эксплуатацию, строительство началось еще в 2013 году.