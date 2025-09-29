Односторонние отказы от контрактов по строительству псковского соцгородка признали законными

Суд признал законными односторонние отказы управления капительного строительства от контрактов на выполнение работ по строительству объекта «Социальный городок» в деревне Борисовичи Псковского района, заключенных с ООО «Сармат», сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.
Как следует из материалов дела, между управлением и обществом заключен ряд государственных контрактов на выполнение работ по строительству объекта «Социальный городок», в том числе два спорных контракта.
В декабре 2024 года управление вынесло односторонние отказы от контрактов в связи с просрочкой выполнения обществом работ. Общество с решениями не согласилось, обратилось в суд с иском, в качестве основания необоснованности отказов указывало, что работы фактически выполнены в полном объеме, о чем, помимо прочего, свидетельствует выданное администрацией разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и заключение комитета по региональному контролю и надзору Псковской области о соответствии построенного объекта требованиям градостроительного законодательства.
В ходе рассмотрения дела судом установлено следующее:
В удовлетворении требований общества отказано.
Напомним, социальный городок заработал в деревне Борисовичи Псковского района весной 2024 года. Много лет его не могли ввести в эксплуатацию, строительство началось еще в 2013 году.