Общество

Кравцов заявил, что гаджеты мешают школьникам

Гаджеты мешают в обучении, особенно школьникам, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Гаджеты мешают в обучении, особенно школьникам. Вот, школьникам. И я хочу обратиться к родителям: не делать ошибок. Когда, условно говоря, в три-четыре годика на день рождения ребенку дарят мобильный телефон или гаджет, для ребенка это большая радость, но потом могут происходить очень нехорошие вещи, связанные с тем, что ребенок уходит в виртуальный мир, в эти игры, и не формируются его основные психологические функции», - сказал министр на прямой линии в ходе форума классных руководителей.

В Москве со среды по пятницу в Национальном центре «Россия» проходит Всероссийский форум классных руководителей (ФКР). Он объединит 1000 школьных учителей и кураторов групп СПО (среднего профессионального образования) из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. Форум проводится Минпросвещения Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Для участия в форуме педагоги прошли конкурсный отбор. Всего на мероприятие было подано более 48 тысяч заявок.

Ранее большинство респондентов Псковской Ленты Новостей выражает обеспокоенность чрезмерным использованием детьми смартфонов и планшетов. Согласно результатам голосования, проведенного ПЛН среди 265 участников, почти половина опрошенных (50,6%) считает ситуацию с гаджетоманией среди детей катастрофой.