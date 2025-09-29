Кравцов заявил, что гаджеты мешают школьникам

Гаджеты мешают в обучении, особенно школьникам, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
В Москве со среды по пятницу в Национальном центре «Россия» проходит Всероссийский форум классных руководителей (ФКР). Он объединит 1000 школьных учителей и кураторов групп СПО (среднего профессионального образования) из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. Форум проводится Минпросвещения Российской Федерации, пишет РИА Новости.
Для участия в форуме педагоги прошли конкурсный отбор. Всего на мероприятие было подано более 48 тысяч заявок.
Ранее большинство респондентов Псковской Ленты Новостей выражает обеспокоенность чрезмерным использованием детьми смартфонов и планшетов. Согласно результатам голосования, проведенного ПЛН среди 265 участников, почти половина опрошенных (50,6%) считает ситуацию с гаджетоманией среди детей катастрофой.