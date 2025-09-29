Общество

Краснокнижный коралловидный ежовик нашли грибники в Плюсском районе

Краснокнижный гриб ежовик коралловидный нашли грибники в Плюсском районе в селе Ляды, сообщили в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» / «ВКонтакте»

«И снова здравствуйте из села яды! Скучали? Сегодня был найден очень редкий, краснокнижный гриб - ежовик коралловидный. Целебен, красив, необычен!» - говорится в посте.

В комментариях под публикацией псковичи и жители соседних регионов стали делится своими находками данного гриба в разных местах.

Ранее коралловидный ежовик, занесенный в Красную книгу России, был замечен на экотропе в Полистовском заповеднике.

Смотрите также Краснокнижный гриб появился на экотропе в Полистовье

Ежовик коралловидный, или гериций коралловидный, ежовик (лат. Hericium coralloides), — это съедобный гриб рода гериций. Выглядит как разветвленный куст белого или кремового цвета, может быть размером от 5 до 20 см. Его сезон приходится на начало июля — середину сентября, и найти его можно на пнях и валеже лиственных пород (осины, дуба, чаще березы), растет по-одному. Внешне его можно спутать с условно съедобным грибом ежовиком приальпийским, отличающимся ареалом распространения и тем, что селится почти всегда на древесине ольхи.