ещё Общество
 
 
 
Самое популярное
 
Общество

В Госдуме прокомментировали запрет на подарки учителям

02.10.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Согласно действующему законодательству РФ, учителям разрешено дарить подарки стоимостью до трех тысяч рублей, что является устаревшей нормой, требующей пересмотра, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Стоимость «обычного подарка» для учителя в настоящее время закреплена в статье 575 Гражданского кодекса РФ (Запрещение дарения), которая устанавливает лимит в три тысячи рублей.

«Как гласит действующее законодательство, подарки до трех тысяч рублей учителям разрешены. Я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена», - сказала Буцкая.

Она отметила, что данный лимит был актуален в начале 2000-х годов, когда норма только была закреплена в законодательстве, пишет РИА Новости. Однако, по мнению парламентария, сегодня такое требование не соответствует современным экономическим реалиям, что свидетельствует о необходимости пересмотра данного регулирования.

Источник: Псковская Лента Новостей
