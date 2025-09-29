Общество

В Екатеринбурге на технологической конференции обсудят будущее российского ИТ-рынка

3 октября в Екатеринбурге состоится конференция «Импульс Т1». На мероприятии обсудят развитие национального инженерного сообщества, повышение кадрового потенциала и перспективы цифровых технологий. В конференции примут участие представители УрФУ, Т1, СберТеха, ОТП Банка и других компаний. Также для студентов будет организован хакатон, где они смогут продемонстрировать свои навыки, решая реальные задачи, и получить советы от экспертов.

Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом входит в число городов с наиболее развитыми техническими вузами и сильной ИТ-экосистемой. В феврале 2025 года Центр экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ) опубликовал рейтинг регионов по уровню цифровой трансформации, в котором Свердловская область вошла в десятку самых технологичных регионов России. Кроме этого, в рейтинге «РУССОФТ» за 2024 год регион вошел в семерку лидеров в области разработки.

Программа конференции будет посвящена возможностям профессионального роста ИТ-специалистов, предпринимательским инициативам и повышению эффективности в ИТ-отрасли. Кроме этого, на мероприятии будут представлены доклады, выступления экспертов и мастер-классы.

Дмитрий Власенков, руководитель направления программ внутреннего предпринимательства, расскажет о программе «Т1 Основатель» и успешных историях ее участников в 2024 году.

Роман Чередников, директор портфеля проектов DION в ИТ-холдинге Т1, объяснит, как DION строит цифровую независимость и внедряет свои технологии.

Вячеслав Чернышов, Lead Java Developer в СберТех, расскажет, как увеличить производительность приложения в 2025 году, выжимая максимум из потоков.

Герман Шибанов, QA-инженер в ОТП Банк, раскроет, как автоматизация тест-кейсов помогает улучшить качество тестирования и экономить ресурсы команды.

В программе конференции предусмотрены дебаты и лекции, посвященные будущему ИТ-профессий, лидерству и психологии командной работы.

С момента своего первого проведения «Импульс Т1» стал важной платформой для встреч лидеров науки, образования, бизнеса и государственной власти. В 2025 году события конференции охватят пять городов: после Нижнего Новгорода мероприятие пройдет в Екатеринбурге, Минске, Новосибирске и Москве.