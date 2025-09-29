Общество

Соглашение о сотрудничестве подписали псковские юристы и отделение «Деловой России»

Псковское региональное отделение «Деловой России» и Псковское отделение «Ассоциации юристов России» заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения «Деловой России».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Деловой России»

«Подписанное соглашение открывает новую страницу в партнерстве с целью совместного продвижения правовых инициатив и развития предпринимательства в регионе», - отметили в региональном отделении.

Подписали соглашение председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников и председатель Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Валентина Николаева.

Как отметили в «Деловой России», основная задача партнерства — взаимодействие в продвижении правовой культуры, совершенствование действующего законодательства, а также повышение общественного противодействия коррупции. Особое внимание уделяется развитию альтернативных способов разрешения споров, таким как медиация и третейское разбирательство, а также созданию экспертных площадок для диалога между бизнесом и органами власти.

Кроме того, стороны намерены активно участвовать в мероприятиях для популяризации юридических профессий, реализации проектов правовой поддержки предпринимателей и вовлечении широкой юридической общественности и предпринимательского сообщества в социально-значимые программы.