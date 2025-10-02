Общество

Школы с высокими образовательными результатами отметят знаком качества

Рособрнадзор анонсирует проект «Знак качества образовательных организаций», в рамках которого выделят российские школы, демонстрирующие высокие образовательные результаты и объективность при проведении оценочных процедур, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

«Знак отличия станет не только признаком достижений школы, но и дополнительным стимулом для повышения качества образования, а также укрепит доверие родителей и общественности к образовательным организациям и к системе российского образования в целом», - приводятся слова Музаева в сообщении, размещенном на сайте Рособрнадзора в четверг.

Глава ведомства отметил, что цель проекта - отметить те организации, которые показывают высокие образовательные результаты и объективность при проведении оценочных процедур, пишет Интерфакс.

«Для сбора мнений об инициативе был проведен открытый опрос. Большинство респондентов - 98% - поддержали данный проект», - добавил Музаев.