Общество

Магнитная буря на Земле продолжается третий день

02.10.2025 13:24|ПсковКомментариев: 0

Магнитная буря продолжается на Земле третьи сутки, ее мощность большую часть времени находится на среднем уровне. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Изображение создано нейросетью «Шедеврум»

«Магнитная буря продолжается третьи сутки на фоне экстремально высоких скоростей солнечного ветра. <….>. Магнитный шторм, который начался еще утром во вторник, с небольшими перерывами продолжается уже более 50 часов. Буря держится в диапазоне G1-G3, то есть большую часть времени находится на среднем уровне с отдельными сильными пиками», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на начало дня отсутствуют какие-либо позитивные новости по стабилизации обстановки, пишет ТАСС.

«Основным фактором, поддерживающим возмущенное состояние магнитосферы, как уже отмечалось накануне, является исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая стабильно держится около красной «экстремально высокой» границы в районе 700-800 км/с а временами показывает отдельные пики в 900 км/с. <….>. Исходя из наблюдаемых параметров солнечной плазмы, в настоящее время высокая скорость ветра поддерживается сразу двумя внешними факторами: повышенной вспышечной активностью и воздействием на Землю со стороны крупной корональной дыры. В зону действия последней планета вошла сегодня ночью», - уточняется в сообщении.

По словам специалистов, если в ближайшее время не произойдет крупных вспышек или прямых ударов плазмы, «то есть шанс, что видимые «невооруженным глазом» признаки улучшения геомагнитной обстановки появятся уже в течение 1-2 суток».

Источник: Псковская Лента Новостей
