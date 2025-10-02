Общество

Правительство РФ одобрило повышение сборов за охоту

Инициатива правительственной комиссии по законопроектной деятельности предполагает, что сборы за добычу охотничьих ресурсов — животных и птиц — вырастут. При этом обязательства по их уплате сохранятся только за физическими лицами, организации и индивидуальные предприниматели (ИП) будут исключены из числа плательщиков. Поправки вступят в силу с 1 января 2026 года и скорректируют положения законопроекта «О внесении изменений в статью 13 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

Поправки могут вступить в силу уже с 1 января 2026 года. По данным издания, ставки сборов по некоторым позициям вырастут более чем в 5 раз. Так, размер платежа за добычу благородного оленя или лося предлагается установить на уровне 7800 вместо 1500 рублей, предусмотренных предыдущей редакцией законопроекта. Отстрел сайгака охотникам обойдется в 1560 рублей вместо 300, овцебыка - в 78 000 рублей вместо 15 000. Добыча косули, кабана или рыси также возрастет с 450 до 2340 рублей, соболя или выдры – со 120 до 624 рублей, пишут «Ведомости».

Кроме того, газета отмечает, что Минприроды также увеличит госпошлину за получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов с 650 до 1300 рублей.