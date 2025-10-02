Псковcкая обл.
Общество

Жители Псковской области могут присоединиться к треку «Наставничество»

02.10.2025 17:30|ПсковКомментариев: 0

В проекте «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал этап формирования рабочих пар для совместных инициатив в конкурсном треке «Наставничество», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей». Жители Псковской области могут присоединиться к треку до 4 ноября.

Фото: Ведущий специалист направления региональных коммуникаций Дарья Гаврина

Проект «Флагманы образования» развивает культуру наставничества, помогая педагогам, управленцам и студентам обмениваться опытом и поддерживать начинающих специалистов. В треке «Наставничество» участники учатся у экспертов и коллег, объединенных общими интересами и профессиональными задачами, и на практике показывают ценность наставничества как механизма личного и профессионального роста. Принять участие могут совершеннолетние студенты, педагоги и руководители в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики.

«Наставничество – это стратегический ресурс развития образования. Когда более 14 тысяч специалистов и студентов включаются в эту работу, возникает профессиональная среда для трансляции лучших практик и возникновения новых образовательных решений. Важно, что этот процесс носит системный характер: он позволяет не только передавать знания, но и выстраивать преемственность поколений в педагогике. Именно такие качественные связи становятся основой для обновления образовательной системы в стране», – считает генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На данный момент из Псковской области на конкурсный трек «Наставничество» проекта «Флагманы образования» уже подано 40 заявок. 

Этап начнется с вводного вебинара и курса от Центра знаний «Машук», а также создания пар «наставник + наставляемый» через специально разработанный бот в социальной сети «ВКонтакте». Далее участников ждет практика: совместные задания, ведение дневников целей, создание постов о наставничестве в соцсетях, проведение классного часа или онлайн-встречи, обсуждение спектаклей и книг с наставником. Финалом станет разработка совместной инициативы по развитию наставничества в системе образования, которая может стать примером для школы, вуза или региона. Лучшие участники трека будут приглашены на финальное мероприятие в Центр знаний «Машук», где представят свои проекты и смогут пообщаться с экспертами федерального уровня.

В 2025 году участников ждут четыре конкурсных направления: «Государство», «Медиа», «Культура» и «Наставничество». Образовательные программы, практические задания и цифровые сервисы – «Оценка компетенций», «Каталог возможностей» и «Библиотека контента» – помогут профессионально развиваться, находить единомышленников и побеждать в конкурсах. Присоединиться можно на сайте

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку получить возможности для своего развития, независимо от места жительства, профессии или социального положения. Это открытая площадка для общения талантливых людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями и волонтерами. Наблюдательный совет платформы возглавляет президент РФ Владимир Путин.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
