Общество

Профинансировать модернизацию колледжей культуры в рамках нацпроекта предложили региональные депутаты

Включить мероприятия по модернизации и оснащению учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» предложили члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. Заседание, в котором принимают участие депутаты законодательных органов всех субъектов Северо-Запада, проходит в столице Республики Карелии Петрозаводске под председательством вице-спикера псковского парламента Виктора Остренко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Представляя инициативу, Виктор Остренко напомнил, что в послании президента РФ Федеральному Собранию содержится поручение правительству РФ совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. На эти цели в перспективе шести лет предполагается направить 120 млрд рублей из федерального бюджета.

Материально-техническая база колледжей культуры, являющихся, как правило, единственным учреждением в регионе, где готовят творческие кадры для профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры, также остро нуждается в модернизации. Однако капитальный ремонт и оснащение учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры в национальных проектах отсутствуют.

«В большинстве своём эти учреждения и их инфраструктура создавались ещё в советские годы, и за прошедшее время там были сделаны, в основном, косметические и текущие ремонты. Сегодня мир поменялся, требования к профессиональной деятельности в сфере культуры тоже изменились. Материально-техническая база колледжей культуры и музыкальных училищ требует серьёзных инвестиций со стороны государства. Так, техническое обеспечение учебного процесса и музыкальный инструментарий имеет износ до 90%. Эта непростая ситуация отражается и на низкой кадровой обеспеченности учреждений культуры. Весь этот комплекс накопившихся за десятилетия вопросов можно решить, на наш взгляд, только при поддержке федерального бюджета. Самостоятельно большинству регионов с этой задачей не справиться», - обозначил проблему Виктор Остренко.

Псковская инициатива нашла поддержку у представителей как исполнительной, так и законодательной власти.

«Понятно, что в современных условиях приоритет государства отдан тем организациям, которые в рамках профессионалитета "заточены" под предприятия реального сектора экономики, и, к сожалению, по учреждениям, готовящим кадры в сфере культуры, по конкурсному отбору реализуется один-два проекта в год. Конечно, здесь требуется расширение поддержки, потому что эти учреждения являются ядром формирования кадров в сфере культуры», - поделился мнением министр культуры Республики Карелия Алексей Лесонен.

Заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы Анна Гришко выступила не только как депутат, но и как профессиональная пианистка: «Безусловно поддерживаю. Сейчас много внимания уделяется детским школам искусств, даже самым маленьким – буквально вчера мы получали новый рояль, и это стало огромным событием. Но в учреждениях профессионального образования в сфере культуры музыкальные инструменты почти не обновляются».

Доводы регионов парламентарии сформулировали в проекте обращения к вице-премьеру российского правительства Татьяне Голиковой, в котором просят рассмотреть возможность предоставления федеральной поддержки региональным бюджетам. В случае согласования документа на ближайшей конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России обращение будет направлено в правительство РФ.