ВТБ рассказал, как надежно защитить свои биометрические данные от мошенников

ВТБ предупреждает, что мошенники собирают персональные данные - фотографии и голоса россиян для создания дипфейков. Такие аудио или видеозаписи не способны обойти защиту банковских приложений, поэтому злоумышленники используют их для обмана близких, друзей и коллег потенциальных «жертв».
Как мошенники собирают аудио и видеозаписи:
Специалисты ВТБ подчеркивают, что банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам, даже если они сделаны на основе собранных данных по таким сценариям. При подтверждении операции в банковском приложении - например, заявки на выдачу кредита - изображение клиента анализируется сложными алгоритмами с применением искусственного интеллекта по более чем 2000 параметров, включая проверку на дипфейки, маски и подставные вместо человека фотографии.
ВТБ предупреждает о простых правилах, которые не позволят мошенникам получить вашу биометрию:
Банковская биометрия обеспечивает надежную защиту и создает комфортную работу клиентов с финансами. ВТБ внедряет биометрическую аутентификацию в своих сервисах для совершения транзакционных и сервисных операций, разблокировки и входа в учетную запись онлайн-банка. Подтвердить операцию можно по селфи, с помощью технологии распознавания лица. Это помогает снизить риск мошенничества практически до нуля: даже подделки на основе фотографий или дипфейков не проходят проверку.