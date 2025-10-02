Псковcкая обл.
Общество

Николай Козловский: Учитель – не просто профессия, это призвание

03.10.2025 15:40|ПсковКомментариев: 0

Дню учителя посвятил свое еженедельное обращение глава города Великие Луки Николай Козловский.

«Сегодня своё традиционное еженедельное видеообращение я посвящаю наступающему Дню учителя. Этот праздник – хороший повод ещё раз сказать самые тёплые слова тем, кто напрямую влияет на формирование будущего. Учитель – не просто профессия. Это призвание. Именно от учителя во многом зависит формирование характера и морально-нравственных ценностей подрастающего поколения, которому завтра предстоит обеспечить развитие нашей страны», - сказал Николай Козловский.

В системе образования Великих Лук трудятся 1263 педагога. Глава города отметил, что это слаженный профессиональный коллектив – главный ресурс и основа эффективной деятельности образовательной сферы.

«Работа этого коллектива хорошо видна. Итоги этой работы – в победах учащихся великолукских школ на олимпиадах разного уровня, в достойных результатах единого государственного экзамена», - заметил Николай Козловский.

Глава добавил, что прошедший учебный год стал для великолукского образования временем важных изменений: в системе образования города обновили методику обучения, создали современные образовательные пространства, усилили безопасность, повысили комфорт в школах. Расширились возможности для дополнительного образования. Были внедрены новые формы повышения профессионального мастерства педагогов.

«Учителя из Великих Лук славятся своими талантами и мастерством. Свидетельством этому являются весомые достижения наших педагогов на региональном и федеральном уровнях. Великолукские учителя достойно представляют наш город на конкурсах профессионального мастерства, завоёвывают там заслуженные призовые места, активно участвуют в мероприятиях по распространению профессиональных практик», - сообщил глава южной столицы.

По его словам, именно учителя являются основной ценностью и силой системы образования.

«От вашей ответственности и профессионализма, дорогие учителя, неравнодушия и внимания к детям, способности увлечь и заинтересовать своим предметом, дать качественные знания и воспитать высокие морально-нравственные качества зависит не только дальнейшая судьба учащихся, но и развитие нашего города и России. Это не раз подчёркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он говорил, что учителя и преподаватели участвуют в строительстве будущего страны. И глубочайший смысл созидательного педагогического труда – помочь каждому найти собственный путь, своё призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране», - подчеркнул Николай Козловский.

Глава Великих Лук считает, что учителям необходима опора и поддержка.

«Для того, чтобы учащиеся наших школ получали качественное образование и достойное воспитание, учитель всегда должен чувствовать опору и поддержку. Поэтому руководство города продолжит и дальше поддерживать учителей, способствовать росту мастерства и улучшению условий для их труда – через программы повышения квалификации, благоустройство образовательной инфраструктуры, развитие системы поощрений. Особое внимание – молодым специалистам. Для них продолжает действовать программа предоставления служебного жилья, создана муниципальная премия «Дебют». С целью привлечения молодых педагогических кадров в образовательную сферу города в школах номер два и номер семь, педагогическом и инженерно-экономическом лицеях открыты профильные классы психолого-педагогической направленности. Их задача – не просто в изучении школьных предметов, а в подготовке будущих учителей уже со школьной скамьи», - пояснил Николай Козловский.

Он отметил, что такая целенаправленная комплексная работа руководства города совместно с учителями обязательно принесёт высокие результаты в деле обучения и воспитания молодёжи, чтобы представители молодого поколения Великих Лук были образованными, социально активными, патриотичными, любящими свой родной город. Чтобы молодёжь после получения профессионального образования стремилась вернуться на малую родину, и приумножать славу Великих Лук как крупного индустриального, культурного и спортивного центра Северо-Запада России.

«От всей души говорю спасибо каждому, кто вносит вклад в обучение и воспитание молодёжи, обеспечивает высокое качество знаний и учит любить Родину. Выражаю слова благодарности ветеранам педагогического труда, чей многолетний самоотверженный труд стал прочным фундаментом сегодняшних успехов системы великолукского образования. Уважаемые друзья, учителя, ветераны системы образования! От всей души поздравляю вас с Днём учителя! Пусть этот праздник и каждый ваш рабочий день будут наполнены улыбками, заслуженным уважением и благодарностью. Пусть ваши ученики радуют успехами, и все ваши планы воплощаются в жизнь. Здоровья, счастья, удачи! С праздником вас, дорогие учителя! Уважаемые друзья! На сегодня это всё, о чём я хотел вам рассказать. Хороших вам выходных! Берегите себя! Будьте здоровы!» - подытожил Николай Козловский.

День учителя — профессиональный праздник работников сферы школьного образования. В современной РФ отмечается 5 октября. 

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Источник: Псковская Лента Новостей
