Исполнилось 125 лет со дня открытия при станции «Остров» городского народного училища

Сегодня, 4 октября, исполняется 125 лет со дня основания городского народного училища при железнодорожной станции «Остров». Его открытие было утверждено постановлением Островского уездного земского собрания 4 октября 1900 года.

Фото: www.opskove.ru

История учебного заведения началась в арендованном здании на улице Освобождения, 113, которое впоследствии было снесено в 2003 году. В 1901-м для нужд училища было построено специальное здание в западной части города, недалеко от железнодорожного вокзала. Спустя несколько лет учебное заведение сменило статус, будучи преобразованным в 1903-1904 годах в Железнодорожное двухклассное министерское училище. Его работа была прервана после событий Октябрьской революции 1917 года, пишут «Островские вести».

Однако жизнь в исторических стенах продолжилась. Уже 1 октября 1920 года здесь открылась советская школа второй ступени. Накануне Великой Отечественной войны, в конце 1930-х годов, она была переименована в железнодорожную школу №48 Ленинградского округа.

Современный этап истории учреждения начался в 2004 году, когда школа получила новый статус и стала муниципальной общеобразовательной школой №8. Однако уже осенью 2005 года она была закрыта, поставив точку в более чем вековой истории образовательного учреждения, начавшейся с небольшого народного училища у железнодорожных путей.