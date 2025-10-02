Общество

Вопросы международного сотрудничества стали темой встречи депутатов Северо-Запада в Мурманске

Задачу активно содействовать установлению и развитию контактов с дружественными странами обозначили парламентарии Северо-Запада на заседании постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству. Встреча региональных законодателей прошла в Мурманске с участием вице-спикера псковского парламента Юрия Сорокина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание

В ходе дискуссии депутаты отметили укрепление партнёрских связей субъектов СЗФО с Республикой Беларусь и готовность расширять географию и сферы этого сотрудничества.

Представители регионов Арктической зоны поделились с коллегами опытом международного арктического сотрудничества, которое имеет большое значение для устойчивого развития регионов. Парламентарии рассказали о существующих форматах и моделях взаимодействия с дружественными государствами, а также о побратимских связях в гуманитарной и туристической сферах.

«Парламентская Ассоциация Северо-Запада России – эта площадка, где парламентарии из разных регионов встречаются дважды в год на заседаниях профильных комитетов, чтобы поделиться опытом, обсудить злободневные вопросы, обменяться мнениями и идеями. Конечно, каждый регион и каждый город уникален, но всегда находятся общие темы и полезные практики, которые можно применить и в Мурманске – столице российской Арктики, и в Санкт-Петербурге, и в Псковской области, и в других субъектах Северо-Западного федерального округа», - поделился по итогам рабочей встречи Юрий Сорокин.