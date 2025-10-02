Общество

Дмитрий Шахов прошёл курсы повышения квалификации региональных омбудсменов

По решению Уполномоченного по правам человека в РФ при назначении на должности региональных омбудсменов для них организуются курсы повышения квалификации в Научно-образовательном центре по правам человека при Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сообщил Псковской Ленте Новостей псковский уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов

Научно-образовательный центр по правам человека создан в России по решению Президента РФ Владимира Путина в 2019 году. На базе Центра организуется реализация образовательных программ повышения квалификации для уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, а также сотрудников их рабочих аппаратов. На площадке Центра повышают уровень своих профессиональных навыков члены общественных наблюдательных комиссий и руководители правозащитных организаций.

Слушатели программы для уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации посещали лекции по темам, затрагивающим различные направления правовой и организационной деятельности уполномоченного и его аппарата, принимали активное участие в дискуссиях и обсуждении вопросов, с которыми они сталкиваются в практической деятельности. Занятия были посвящены методикам работы и рассмотрения обращений граждан, членов семей военнослужащих, принимающих участие в СВО, практическим рекомендациям по работе с ними, основным направлениям и формам правового просвещения в деятельности уполномоченных. В рамках лекций и практических занятий обсуждались вопросы гражданско-правовых средств защиты прав и свобод человека в деятельности уполномоченных, практики подготовки ходатайств в суды, применения трудового законодательства и защиты трудовых прав, защиты прав граждан в административном судопроизводстве, а также защиты прав мобилизованных и членов их семей по кредитным договорам, защиты прав потребителей при дистанционных банковских услугах. В заключительный день программы дополнительного профессионального образования для слушателей была организована экскурсия по Дому прав человека, музею Уполномоченного.

Сотрудники Аппарата федерального Уполномоченного поделились организацией и методикой личного приема граждан, показали работу федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека, рассказали о взаимодействии с зарубежными омбудсменами, а также о подготовке ежегодных и тематических докладов Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Как отметил псковский омбудсмен Дмитрий Шахов: «В этот раз программа была насыщена, темы были разнообразны: от обеспечения прав человека в местах принудительного содержания, выбора надлежащего способа защиты гражданских прав в гражданском судопроизводстве до работы с обращениями, касающихся защиты прав участников СВО и членов их семей, а также потребителей дистанционных банковских услуг. Изучили, какие нововведения появились в работе аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. Особое внимание было уделено практическим вопросам защиты прав граждан региональными омбудсменами в административном судопроизводстве.

Вечером после учебы для нас была организована военно-патриотическая и культурная программа. Региональные омбудсмены посетили музей Победы на Поклонной горе, а также музей А.П. Чехова».

По результатам обучения руководитель Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Илья Чечельницкий подвел итоги программы дополнительного профессионального образования для вновь назначенных региональных уполномоченных и совместно с руководителем Научно-образовательного центра по правам человека, доктором юридических наук, профессором Игорем Дудко в торжественной обстановке вручил удостоверения о повышении квалификации.