Общество

Великолукская команда заняла второе место в военно-патриотической игре «Наша сила в единстве»

С 29 сентября по 4 октября 2025 года в городе Грозный (Чеченская Республика) состоялась военно-патриотическая игра Союза городов воинской славы «Наша сила в единстве». Команда города Великие Луки, представлявшая Псковскую область, по итогам состязаний заняла второе место, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

Команду составили десять юношей в возрасте 15–17 лет, представляющие различные общеобразовательные учреждения города. В 2025 году участие в соревнованиях приняла сборная команда старшеклассников, которая была сформирована на базе МАОУ «Кадетская школа» при поддержке Администрации города Великие Луки. Участие команды стало возможным благодаря муниципальной программе «Развитие образования, реализация молодежной политики, укрепление гражданского единства в городе Великие Луки».

В администрации подчеркнули, на протяжении недели участники проходили испытания по различным военно-прикладным видам спорта: бег по пересеченной местности с огневыми рубежами, сборка и разборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, метание гранаты, стрельба из автомата и лука, подтягивание, оказание первой медицинской помощи, строевая подготовка, военно-историческая викторина и другие.

Подготовка к соревнованиям велась с июня по сентябрь: ежедневно по две тренировки – утром занятия по лёгкой атлетике на стадионе Физкультурной академии, вечером – техническая подготовка в школе №1. С середины августа команда начала тренировки по стрельбе из лука в комплексе «Стрелец», а с 18 по 24 сентября прошли финальные учебные сборы.

Состав команды:

Евгений Максименок ( «Кадетская школа»);

Юрий Андреев («Кадетская школа»);

Владимир Кудров («Кадетская школа»);

Ярослав Козлов («Кадетская школа»);

Даниил Пасуев («СОШ №1»);

Егор Никитин («Кадетская школа»);

Денис Виснап («СОШ №6»);

Илья Кондратьев («Лицей №10»);

Андрей Макаров («СОШ №12»);

Ярослав Иванов («СОШ №2»);

Руководители команды:

Роман Владимирович Кузнецов – преподаватель «Кадетская школа»

Олег Валерьевич Файнберг – учитель физической культуры «СОШ №1»

«Занятое второе место – результат многомесячной упорной работы, дисциплины и командного духа. Участие в подобного рода мероприятиях не только укрепляет физическую и военно-прикладную подготовку молодежи, но и формирует чувство патриотизма, ответственности и любви к Родине. Поздравляем ребят и руководителей с заслуженной победой и достойным представлением города Великие Луки и всей Псковской области!» - отметили в администрации.