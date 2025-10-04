Общество

Ученые рассказали о геомагнитной остановке в воскресенье

Геомагнитная обстановка в воскресенье будет спокойной, солнечная активность сохранится на слабо повышенном уровне, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка - спокойная. Вспышечная активность - сохранение на слабо повышенном уровне без видимых резервов для роста», - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка была спокойной с незначительными возмущениями, а вспышечная активность оставалась слабо повышенной и не несла рисков для Земли, пишет РИА Новости.