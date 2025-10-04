Псковcкая обл.
Общество

Показатели урожая в России превысят прошлогодний результат

06.10.2025 08:20

Предварительные итоги уборочной кампании в России, несмотря на неблагоприятные погодные условия в южных регионах страны, позволяют рассчитывать на достойный урожай по итогам года, сообщили в Минсельхозе.

«88% площадей зерновых и зернобобовых культур уже убраны. При этом темпы сбора урожая выше прошлогодних. По данным на 3 октября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 40 млн га, намолочено 126,9 млн т зерна (в 2024 году — 117,1 млн т) при урожайности 31,7 ц/га (в 2024 году — 27,8 ц/га)», — сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, собрано более 460 тыс. т гречихи, почти 1,1 млн т ржи, 340 тыс. т риса, около 22,7 млн т сахарной свеклы, пишут «Известия».

«В этом году рост урожайности демонстрируют многие культуры. В частности, чечевица (+55%), горох (+37%), нут (+27%), рожь (+24%), ячмень (+21%), соя (+21%), пшеница (+14%), рапс (+8,1%), кукуруза на зерно (+7%), гречиха (+9%), сахарная свекла (+4%), картофель (+16%)», — уточнили в Минсельхозе.

