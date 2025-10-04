Общество

Больше 50% россиян отказались от оплаты наличными - аналитики

Больше половины россиян предпочитают рассчитываться онлайн: через приложение или сайт, QR-кодом или по ссылке, следует из исследования ЮKassa.

«В настоящее время больше половины (52%) предпочитают рассчитываться онлайн: через приложение или сайт (28%), QR-кодом (17%) или по ссылке (7%)», — сказано в материалах исследования на основе опроса, в котором приняли участие более 1000 человек.

Отмечается, что только 42% россиян предпочитают оплачивать услуги на месте традиционными способами — наличными (12%) или банковской картой (30%), пишет РИА Новости.

Указывается, что при выборе способа оплаты клиенты отдают предпочтение скорости и простоте (25%), а также гарантии безопасности (24%). Почти 22% готовы рассмотреть переход на онлайн-платежи, если это позволит не носить с собой наличные.

«До 73% респондентов регулярно записываются на услуги онлайн, но больше половины из них (58%) редко или никогда не оплачивают их заранее. И дело тут не в недоверии к безопасности (11%), а в укоренившейся привычке: больше четверти (28%) клиентов предпочитают платить за услугу только после ее получения», — выяснили также аналитики.

Ключевым стимулом оплатить заранее, по мнению россиян, становится прямая материальная выгода — до 27% готовы внести предоплату, если им предложат скидку или бонус. Каждый пятый (по 20%) готов платить наперед, если у них будет гарантия возврата или приоритетное обслуживание. Еще 17% готовы рассмотреть предоплату, если все списания будут прозрачными, отмечается в исследовании.