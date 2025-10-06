Общество

Жители Псковской области могут проверить знания в «Статистическом диктанте»

Просветительская акция «Статистический диктант», приуроченная ко Всемирному дню статистики, который отмечается 20 октября один раз в пять лет, пройдёт в России в этом году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате. Диктант состоится с 7 по 13 октября в онлайн-формате.

Изображение: Сайт Высшей школы экономики

Организаторы отметили существенный рост интереса к участию. За время проведения проекта в 2019–2024 годах в Статдиктанте приняли участие более 60 тысяч человек. В 2024 году количество участников увеличилось в 2,5 раза в Псковской области.

Для составления заданий в мероприятие подключились жители 60 регионов России, включая новые субъекты, такие как Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР). Так, из Ставропольского края прислали более 450 вопросов, а также значительный вклад внесли учебные заведения среднего и высшего профессионального образования. Самые активные участники среди вузов — Северо-Кавказский федеральный университет, Российский государственный университет правосудия и Юго-Западный государственный университет.

Общая численность вопросов превысила 3 тысячи, что в 17 раз больше, чем в предыдущий год. Самые популярные вопросы поступили из Ставропольского края и Московской области.

Мероприятие служит не только проверкой знаний населения, но и популяризацией работы с данными и статистической грамотности среди молодежи и широкой аудитории. Итоги конкурса лучших вопросов проведут после завершения диктанта.

В онлайн-акции может принять участие каждый желающий. Подробнее узнать о правилах проведения диктанта можно по следующей ссылке.