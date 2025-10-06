Общество

Назад в детство: игра в ресторане «СтругановЪ»

8 октября в ресторане «СтругановЪ» состоится особенное событие, которое перенесет гостей в атмосферу беззаботного детства. В этот вечер здесь будет проводиться уникальная игра, возвращающая в прошлое, когда детсадовцы, школьники и подростки занимались тем, что сейчас кажется настоящей ретро-эпохой. Это как открывать старые фотоальбомы и заново переживать моменты, которые остаются в памяти на всю жизнь.

Фото: «СтругановЪ»

В ходе игры участники смогут вспомнить, какими были их родители и старшие родственники в детстве, а также узнать больше о своих собственных корнях и истории. «Назад в детство» станет настоящей связующей нитью между поколениями, где старшие смогут вспомнить свою юность, а младшие - открыть для себя увлекательные и удивительные детали жизни своих родителей.

Это событие идеально подходит для семейных встреч, когда несколько поколений могут собраться вместе и поделиться своими воспоминаниями. Вечер обещает быть не только познавательным, но и очень тёплым, с возможностью для каждого найти что-то интересное и увлекательное.

Регистрация обязательна. Присоединиться к игре можно через группу сообщества клуба.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjdYbUsh