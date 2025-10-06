Общество

Расписание пригородных поездов изменится на участке Шаховская — Великие Луки

Изменения в расписании пригородных поездов произойдут с 13 по 20 октября в связи с проведением работ по предоставлению «окон» на железнодорожном участке Шаховская — Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

На указанный период отменят пригородные поезда на участке Нелидово — Великие Луки. В частности, поезд № 6803 Нелидово — Великие Луки не будет курсировать на участке Нелидово — Западная Двина 13, 16 и 20 октября. Также поезд № 6804 Великие Луки — Нелидово не будет осуществлять рейсы на участке Западная Двина — Нелидово в те же даты. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки.

Для получения актуальной информации о движении поездов рекомендуется обращаться на сайт железнодорожного оператора.