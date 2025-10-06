Общество

«Кто первым забронировал - тот и празднует»: стартовала горячая пора новогодних корпоративов

Сезон новогодних корпоративов официально открыт, и компании уже спешат застолбить даты для главного вечера года. Формат выбирают разный - от камерных ужинов до шумных балов, но объединяет всех одно: желание провести этот вечер вместе, подвести итоги и войти в новый год с улыбкой. Чтобы гарантировать идеальное место и атмосферу, стоит поторопиться - самые удобные даты традиционно разбирают уже в октябре.

В числе самых востребованных площадок - ресторан «СтругановЪ», где корпоративы превращаются в настоящие новогодние вечера с атмосферой старинного русского дома, изысканным меню и безупречным сервисом. Гостей ждёт яркая, насыщенная программа - музыка, интерактивы, сюрпризы и праздничное настроение с первой минуты. Здесь скучать просто некогда: всё продумано до мелочей, чтобы этот вечер запомнился каждому.

Забронировать дату можно по телефону: 8 (900) 990-09-90.

А вы с коллегами уже позаботились о своём празднике?

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjbt6ZZH