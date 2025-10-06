Псковcкая обл.
Общество

В Госдуме не поддержали законопроект о сроках переселения из аварийного дома

08.10.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендует палате отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагалось установить, что срок переселения граждан из аварийного дома не должен превышать три месяца, следует из проекта заключения профильного комитета.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов Госдумы 16 апреля. Как пояснял соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, анализ региональных адресных программ показал, что указанные в них сроки переселения являются примерными, между переселением первого и последнего жильца могут пройти годы. Он добавил, что жильцы, которые остаются в аварийном доме, фактически оказываются брошенными в условиях, опасных для жизни и здоровья, так как дом в любой момент может развалиться, кроме того, освободившиеся соседские квартиры зачастую становятся притонами и ночлежками. По его словам, до окончательного переселения всех собственников земельный участок, на котором расположен аварийный дом, невозможно включить в экономику города, вместо развития территории генерируются убытки.

«Комитет Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству не поддерживает проект федерального закона № 894331-8 «О внесении изменений в Федеральный закон"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"и рекомендует его отклонить в первом чтении», — сказано в документе.

В проекте заключения отмечается, что действующим законодательством уже урегулированы сроки переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, комитет указал, что законопроектом не учитываются объективные причины затягивания сроков переселения, например, связанные с оформлением гражданами процедур наследования изымаемых жилых помещений, наличием судебного спора с участием переселяемых граждан, касающихся как вопросов переселения, так и иных вопросов, затрагивающих их законные права и интересы, пишет РИА Новости.

Добавляется, что реализация проектируемых положений законопроекта приведет к возникновению новых расходных обязательств бюджетов различных уровней, связанных с обеспечением жилищных прав граждан. Профильный комитет подчеркивает, что в материалах к законопроекту не приложены обоснования, источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Рейтинг@Mail.ru