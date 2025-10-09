Общество

«Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Старшее поколение помнит триаду поэтапного воспитания школьников в духе учения марксизма-ленинизма: октябренок, пионер, комсомолец. Все, кто родился до 80-го года прошлого века, состояли в этих организациях. Маршировали в составе октябрятских «звездочек» на смотре строя и песни, выкрикивая речевки. В пионерские годы собирали металлолом и помогали пенсионерам. В старших классах - ездили на сбор урожая и комсомольские стройки.

В современной России вместо трех организаций, участие в которых было почти обязательным в советское время, выбор гораздо больше. Навскидку можно назвать «Движение Первых» и «Юнармию». Свои молодежные крылья есть почти при каждой политической партии. Например, «Молодая гвардия» «Единой России» и те же пионеры от КПРФ. При этом участие в этих объединениях сегодня – дело добровольное.

В российском обществе есть определенная ностальгия по советскому прошлому – это фиксируют и разные социологические исследования. Любители советского счастливого детства, когда трава была зеленее, а хлеб «хлебистее», в том числе, с теплотой вспоминают свое октябрятское и пионерское детство и считают, что нужно возродить подобные детско-юношеские организации в современной школе, чтобы после уроков дети не сидели в телефонах и не попадали под влияние каких-либо там иноагентов и прочих деструктивных элементов.

Сторонники этой идеи говорят, что у пионерской организации, кроме разного рода идеологических установок, были и свои большие плюсы: пионерские лагеря и активная общественная жизнь – походы, костры, слеты. Все это с детских лет приучало ребенка к жизни в социальной среде, формировало жизненные приоритеты. То же Тимуровское движение пропагандировало помощь ближним и заботу об окружающих, а не заветы Маркса и Ленина. Казалось бы — чем плохой пример?

Противоположная точки зрения заключается в том, что задача современного общества, российской образовательной системы - вырастить человека индивидуальностью. Не надо подростков загонять в казарму, учить их с детских лет ходить строем, кричать речевки. Школьная программа и без того перегружена, и у детей практически не остается свободного времени на отдых и развлечения. Им сегодня не до пионерии — нужно готовиться к ЕГЭ. О большой нагрузке на школьников говорят все — от учителей и медиков до психологов. Участие в каких-либо школьных организациях и активная работа в них могут привести к тому, что у детей попросту не будет детства.

Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам? В чем их задачи? Должны ли эти объединения быть подобием советских? Заинтересованы ли сами дети в таких организациях? Что по данным вопросам думают наши собеседники, узнаем в программе «Дневной дозор».

Педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман считает, что детские и юношеские организации современным школьникам нужны, а России необходимо гражданское общество. По ее мнению, роль общественных организаций в школах, в колледжах и других учебных заведениях заключается именно в том, чтобы дать детям опыт гражданской активности. При этом педагог считает, что нынешние школьные молодежные государственные движения отнимают очень много свободного времени у детей, которого и без того мало, что может не лучшим образом сказаться на образовательном процессе.

«Эти организации должны быть основаны не на идеях подчинения и выполнять не декоративные функции – не сводиться к тому, что приказали: ходить строем, петь хором, махать флажками. Они должны быть действительно общественными и самостоятельными, то есть давать детям реальный опыт. Для этого необходимо школьное самоуправление в рамках любых организаций. Оно должно быть реальным и предоставлять возможность получить такой опыт. И тогда, в сравнении: в советское время – октябрята, пионеры, а сегодня – общественные организации, которые мы создаем внешне, превращая детей лишь в исполнителей воли взрослых. К сожалению, в таком виде они свою функцию выполнять не будут. Они не сформируют гражданское общество, а просто воспитают исполнителей, которые, не задумываясь, будут делать то, что им прикажут сверху. Потому что именно так сегодня, к сожалению, создается и осуществляется руководство в большинстве подобных организаций. Я задала этот вопрос своим помощникам, и те из них, кто недавно закончил школу, сказали, что сегодня в школах происходит так много всего, что это мешает основному занятию школьника – учебе, а также лишает его личного пространства. С этим я тоже соглашусь. Действительно, нынешние общественные организации, к сожалению, занимают слишком много этого пространства. А это – перебор».

Уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова напомнила о том, что в советские годы она была активным пионером и председателем совета дружины. Общественная нагрузка, конечно, отнимала много времени, но это очень помогло ей в формировании лидерских качеств и воспитании человеческого достоинства. Детский омбудсмен обратила внимание на то, что общественные организации детей и юношества – это не школа, где есть строгое расписание. У школьников, готовых активно участвовать в работе детских и юношеских организаций разной направленности, есть возможность определить самостоятельно степень своего участия и количество времени, которое они готовы уделять общественной работе.

«Я абсолютно уверена, что детские организации и объединения – это очень важный и нужный элемент социализации для детей и подростков. Они позволяют формировать и развивать социальные навыки, проявлять лидерские качества, нести ответственность как за собственные действия, так и за действия коллектива. Это возможность познакомиться с новыми ребятами и найти путь для самореализации. И независимо от задач, которые выполняет то или иное объединение – будь то волонтерское, патриотическое, военно-спортивное направление или, например, Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка или орган регионального детского самоуправления – все они помогают ребятам формировать свою личность, учиться у других и видеть мир шире. В конце концов, наша страна коллективная, а не индивидуалистов. Поэтому детские общественные организации как раз способствуют тому, чтобы человек чувствовал социальную ответственность – перед согражданами, перед ровесниками и перед самим собой».

Также Наталия Соколова, по традиции нашей программы, собрала срез мнений самих учащихся. Подавляющее большинство опрошенных Наталией Соколовой ребят убеждены, что детские и юношеские общественные организации нужны и интересны, а также помогают найти правильных людей со схожими интересами и увлечениями, воспитать нравственные и гражданские ценности и развить лидерские навыки и патриотизм. Помимо прочего, школьники отмечают возможность благодаря этим организациям самореализоваться и организовать свой досуг.

Ученица девятого класса одной из псковских школ Александра Кулешова тоже ничего против общественных организаций для детей не имеет, главное, чтобы участие в них не было на принудительной основе.

«Я не против детских и юношеских общественных объединений. Я считаю, что это очень даже полезно для формирования личности. Но я думаю, что к этому нельзя принуждать. Если человек не хочет, то он и не захочет, собственно. То есть нужно, чтобы дети сами хотели туда вступить, без давления взрослых».

Арбитражная управляющая и многодетная мама Ульяна Михайлова не против существования школьных детско-юношеских организаций. Главное, чтобы участие в них не шло в ущерб образовательному процессу и не было «обязаловкой». Она также считает, что школьникам стоит большее внимание уделять учебе и своему детскому досугу.

В нашей стране, к сожалению, часто действуют по принципу: «с места – в карьер». Вместо поступательного развития мы наблюдаем резкие метания из стороны в сторону, когда прежние наработки бездумно отвергаются. Я имею в виду эти постоянные колебания курса: сегодня всем предписано погружаться в спорт, завтра это объявляется неправильным, а послезавтра мы уже срочно исправляем «нравственный провал» нового поколения. Такая нестабильность губительна. Мне кажется, что общероссийская программа воспитания (если таковая существует) лишена системного баланса. Она негибко реагирует на реальные проблемы, подменяя их сиюмитурными кампаниями. Как мать, я глубоко обеспокоена, например, проблемой массового ухудшения здоровья детей. Мне бы хотелось более гармоничного развития спортивных секций, но не в ущерб базовым знаниям. Если же выбирать между патриотическим, спортивным воспитанием и качественным образованием, я лично выберу для своего ребенка знания и здоровье. Эти вопросы фундаментальны. Создание общественных организаций и патриотическое воспитание – это не плохо. Плохо, когда участие в них становится обязательным и приносится в жертву действительно важным вещам: времени на учебу, спорт и личностное развитие».

Директор детского лагеря «Камчатка», многодетный отец и член регионального Совета отцов Сергей Ремер в детстве и юности успел побыть и октябренком, и пионером и комсомольцем. Он согласен с тем, что у этих общественных организаций времен СССР имелись и плюсы, и минусы. По его мнению, плюсов было больше, а заключались они в том, что эти организации помогали детям в социализации, представляли собой социальный лифт и помогали вовлекать детей в общественно-полезную деятельность. Он напомнил о том, что в советское время была выстроена целая система общественных детско-юношеских организаций, внешкольных клубов и спортивных секций. Такой комплексный подход позволял детям и юношам в том же спорте добиться более высоких результатов. А на сегодняшний же день, к сожалению, все детско-юношеские организации разрознены, не настроены на работу на общий результат.

«На сегодняшний день школа занимается в основном учебным процессом. Кроме этого, у детей остается большой отрезок жизни, когда они предоставлены сами себе. Активные родители записывают их в секции, пассивные или занятые – нет, и дети болтаются где попало. Но суть в том, что все эти секции разрознены. То есть человек туда походил, позанимался, сюда походил, позанимался. Если в советские времена это была единая система, целый лифт, по которому спортсмен мог двигаться к высотам, то сейчас – это отдельные кусочки, и нет целостной системы, которая могла бы продвигать детей в спорте. Те организации в прошлом тоже были некой системой, которая продвигала детей в общественной деятельности. Неважно, что это было – сбор макулатуры, поездки в другие города или участие в мероприятиях – в любом случае это была объединяющая деятельность. Это огромная машина, финансируемая государством, которая позволяла задать вектор развития молодежи. А в этом у нас сейчас большая проблема. На умы молодежи сегодня оказывается очень много воздействия со всех сторон, в том числе из-за рубежа. И мы сильно отстаем в этом информационном противоборстве, в формировании у наших детей правильных ориентиров. Основная задача таких организаций – как раз создавать эти правильные ориентиры».

Заместитель руководителя молодежной организации «Вечевой Орден» и основатель отделения движения «Волонтеры Победы» в Псковской области Екатерина Родина считает, что общественные организации детям и подросткам нужны и интересны. Сегодня перед подрастающим поколением открыт мир возможностей, но не все знают, как ими пользоваться. В этом им смогут помочь наставники.

«"Вечевой орден" существует уже 12 лет и изначально задумывался как организация, помогающая подросткам и молодежи самореализоваться в разных направлениях. Мы работаем по проектной системе, поэтому в нашей деятельности всегда есть разнообразные проекты. Если вам нравятся настольные игры – есть фестивали, нравятся велосипеды – велоквесты, и так далее, практически до бесконечности. Спектр большой: от исторических балов до "Тотального диктанта", который мы проводим каждый год. Нашу миссию мы видим не только в реализации развлекательных программ, но и в воспитании ребят, которые к нам приходят, через эти событийные инструменты. К нам приходит много ребят сами, но здесь речь скорее уже о старшей школе или о студентах – как в вузах, так и в ссузах. Они уже сами ищут, чем заняться вне учебы. Но есть и другие истории. Например, родители иногда приходят вместе с ребенком. Особенно часто это встречается в волонтерских проектах, где мама и сын могут "волонтерить" вместе на протяжении долгого времени. И я не могу сказать, что ребенка просто берут с собой и ему это неинтересно. Нет, втягиваются разные поколения. Так что к нам приходят по-разному: и сами дети, и родители приводят на какие-то проекты».

Руководитель военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах напоминает, что детские и юношеские общественные организации существуют по всему миру, у нас в стране их тоже немало. По его мнению, это хорошо, ведь они помогают развивать в детях важные качества. Также он считает, что не стоит пытаться возродить октябрят и пионеров, ведь для современной России их идеология уже не подходит. Нужно брать из советского опыта работы с детьми и молодежью лучшее и приспосабливать под современные реалии.

«Что касается нас – надо брать лучшее, что было, и применять это на практике сейчас. То же военно-патриотическое воспитание еще никто не отменял. Возьмите организации, которые готовили детей и юношество к боевым действиям, или, вернее сказать, к умению стрелять и так далее. Я не говорю о том, чтобы сохранять те же названия, потому что они несли другую идеологию. Зачем возрождать то, что на сегодняшний день не соответствует нашей формации? При этом детские и юношеские общественные организации различного направления у нас есть, их очень много, они успешно работают. Те же военно-патриотические, исторические, поисковые клубы. Я уже не говорю про культуру – там тоже множество различных объединений».

В сегодняшней программе мнения наших собеседников традиционно разделились. Многие из них убеждены, что детские и юношеские общественные организации, несомненно, нужны современной молодежи, чтобы воспитывать в них лидерские качества, готовность помочь и занимать их досуг полезной активностью. Некоторые из тех, с кем мы сегодня пообщались, выразили опасения о том, что в условиях и без того большой загруженности школьников учебой, ни сил, ни желания активно работать в общественных организациях у них не остается. Прозвучало сегодня и мнение о том, что в погоне за развитием личностных качеств и патриотизма у детей велик риск отстать в образовательном процессе. Сами дети, с которыми удалось пообщаться, высказали мысль о том, что им такие общественные организации интересны. Очевидно, что в современной школе важно найти баланс между целями и задачам общественных организаций, образовательным процессом и свободным временем детей.

Александра Братчикова