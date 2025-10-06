Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду нелегальных организаторов казино

Законопроект о штрафах до 7 миллионов рублей за пропаганду нелегальных организаторов азартных игр внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по молодежной политике Артемом Метелевым.

Законопроектом вводится специальная ответственность за нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, основанных на риске игр, пари, а также ответственность за повторное нарушение.

Также инициативой вводится административная ответственность за распространение информации о нелегальных организаторах азартных игр, азартных играх, лотереях, нарушающей запрет деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием интернета и иных средств связи и которую невозможно квалифицировать как рекламу, а также усиленная административная ответственность за повторное совершение правонарушения, пишет РИА Новости.

Предлагаемые максимальные размеры административного штрафа: для граждан - до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - до 1,5 миллионов рублей, для юридических лиц - до 7 миллионов рублей. Также в качестве возможного административного наказания за распространение информации о нелегальных организаторах азартных игр, азартных играх и лотереях предлагается ввести административное приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.