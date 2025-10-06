Общество

Полисы в виде «зеленых книжечек» перестанут действовать с 1 января — облздрав

Полисы старого образца, в простонародье известные как «зеленые книжечки», необходимо срочно заменить, они перестанут действовать 1 января 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Данный порядок регламентируется федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». При этом бумажные и пластиковые полисы замене не подлежат и будут действительны, так как имеют единые номера с цифровыми полисами.

Для получения полиса единого образца необходимо обратиться в страховую медицинскую компанию АО «МАКС-М». Получить консультацию специалистов можно при помощи телефонов, установленных в поликлиниках области, либо позвонив по номеру: (8112) 727-555 или на «горячую линию»: 8-800-555-55-03.