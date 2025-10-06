Общество

День почты празднуют во всем мире 9 октября

Всемирный день почты — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза в день создания союза в 1874 году. А Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году.

Изображение: Шедеврум

9 октября 1874 года в Берне (Швейцария) представителями 22 стран, в том числе России, был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодняшний день ВПС является одной из самых старых и наиболее представительных международных межправительственных организаций. Он имеет статус специализированного учреждения ООН, насчитывает в своем составе 192 страны.

ВПС является главным форумом для сотрудничества между почтовыми службами, помогает обеспечить универсальную сеть современных почтовых продуктов и услуг; выполняет консультативную, посредническую и связующую роль; а также оказывает при необходимости техническую помощь. Организация устанавливает правила международного почтового обмена, дает рекомендации по стимулированию роста объемов почты, посылок и финансовых услуг и по повышению качества обслуживания клиентов.

По данным ВПС, международная почта говорит на 6800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяженную в мире сеть физической доставки почты. Она предназначена для обеспечения надежной, эффективной и экономичной перевозки товаров и обмена идеями. Почта передает личные мысли друзей на большие расстояния. Она помогает фирмам разного масштаба находить клиентов и соответствовать их потребностям.

Имея сеть из 650 тысяч отделений и 5,3 млн. сотрудников по всему миру, а также мандат на оказание общественных услуг от правительств многих стран, почта не имеет аналогов в своей способности предоставлять услуги всем и везде.

Современная почта во многих промышленно-развитых государствах активно работает в секторе логистики, почтово-банковских услуг, каталожной торговли и прямой почтовой рассылки, активно развивает информационные технологии, гибридную почту и электронную коммерцию. Почтовые операторы обеспечивают около 1,5 млрд. человек во всем мире доступом к основным финансовым услугам (платежи, денежные переводы и сбережения), пишет calend.ru.

Россия, отмечающая День российской почты во второе воскресенье июля, — один из старейших членов этой влиятельной международной организации. Сеть федеральной почтовой связи включает в себя 38 тысяч отделений почтовой связи и охватывает своими услугами 99% территории страны.