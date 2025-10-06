Общество

ГД отклонила проект об увеличении пособия при рождении ребенка

Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» седьмого марта.

Как отмечали авторы законопроект, внесение документа инициировано в связи с наличием различных финансовых возможностей в субъектах РФ, в некоторых из которых существуют меньшие стимулы для рождения детей, пишет РИА Новости.

По мнению парламентариев, принятие данной меры позволило бы создать дополнительные стимулы для увеличения рождаемости во всех регионах России, а также помочь устранить существующее региональное неравенство.