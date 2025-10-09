Общество

Рецепты котлет 1985 года опубликовал псковский архив

Рецепты приготовления двух видов котлет, утвержденные Великолукским трестом общественного питания в 1985 году, обнародовал Государственный архив Псковской области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«Это как раз про те истории наших бабушек и дедушек: "вот раньше было вкуснее и полезнее"», - подчеркнули сотрудники архива.

Опубликованные рецепты – котлеты из мяса цыплят и рыбные котлеты.

«В фондах Государственного архива Псковской области хранится немало документов, содержащих подобные рецепты», - отметили сотрудники.