Общество

В Генпрокуратуре сформируют отдел по надзору за соблюдением прав бойцов СВО

Генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил о необходимости создания в ведомстве специализированного отдела, который займётся надзором за обеспечением прав участников СВО и членов их семей.

«В целях обеспечения предметного подхода к надзорной работе и усиления ее организационной составляющей считаю необходимым образование в структуре 7 Главного управления специализированного отдела по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей», - сказал Гуцан в ходе коллегии надзорного ведомства.

Гуцан заявил, что принимаемые меры должны быть системными, охватывать все уровни принятия решений и органы власти, а снятие их с контроля возможно только после полного восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан, пишет «Интерфакс».

«Характер актов реагирования и отчетность об их рассмотрении в этом контексте для меня вторичны. Главным считаю конечный результат», - подчеркнул генпрокурор РФ.