Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой

«Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков

В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела

Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького

До +13 градусов и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 10 октября

Фестиваль клюквы состоится на площадке у Пыталовского ДК 11 октября

«Сообразим на троих»: Уйдет ли правительство в отставку и нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы? ВИДЕО

Учения по ликвидации разлива топлива на железной дороге провели в Псковской области

«Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам?

«Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам?

Общество

«Сообразим на троих»: Уйдет ли правительство в отставку и нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы? ВИДЕО

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 октября. Главные темы, которые сегодня обсудили Александр Савенко, Андрей Маковский и Олег Добрынин: Уйдет ли правительство в отставку?

Взносы за ОМС с безработных?

Нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы?