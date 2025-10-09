В Пскове за три дня выявили 22 незаконно установленные вывески

В ходе рейдовых мероприятий с 7 по 9 октября выявили 22 самовольно размещенные информационные конструкции, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.
Фото: контрольное управление администрации Пскова
Рейды проводили на улицах Советской, Железнодорожной, Ижорского Батальона, Декабристов, Николая Васильева, а также в переулке Олега Зобова. Владельцам незаконно установленных конструкций выдали предупреждения.
В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы «Службой благоустройства города» на основании постановлений администрации Пскова.
Напомним, работа по выявлению и демонтажу незаконно размещенных вывесок ведется постоянно.