Общество

В Пскове за три дня выявили 22 незаконно установленные вывески

В ходе рейдовых мероприятий с 7 по 9 октября выявили 22 самовольно размещенные информационные конструкции, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.

Фото: контрольное управление администрации Пскова

Рейды проводили на улицах Советской, Железнодорожной, Ижорского Батальона, Декабристов, Николая Васильева, а также в переулке Олега Зобова. Владельцам незаконно установленных конструкций выдали предупреждения.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы «Службой благоустройства города» на основании постановлений администрации Пскова.

Напомним, работа по выявлению и демонтажу незаконно размещенных вывесок ведется постоянно.