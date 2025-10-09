Росгвардия приглашает псковичей на службу и обещает доход за первый год от 500 тысяч рублей

В Пскове может смениться начальник УГХ

Росгвардия приглашает на службу в подразделения вневедомственной охраны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. В отделах вневедомственной охраны Росгвардии вакансии имеются в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Гдове, Острове, Порхове. Сотрудникам Росгвардии предлагают удобный график работы, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск, возможность бесплатного получения высшего образования, компенсация за найм жилого помещения, денежное довольствие за первый год от 500 тысяч рублей. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8112-75-47-67.